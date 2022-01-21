Россиянам напомнили о главных симптомах коронавируса

Число заражений коронавирусом с приходом штамма «омикрон» снова начало расти. Важно обнаружить заражение на ранней стадии и обратиться к врачу. О важных симптомах заражения врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в своем Telegram-канале.

Вызвать врача на дом нужно, когда даже в спокойном состоянии начинается одышка. Это первый симптом, что в организм проник коронавирус. Второй опасный сигнал — повышение температуры до 38 градусов. Для определения третьего симптома лучше иметь при себе пульсоксиметр. При показаниях прибора ниже 94 нужно срочно вызвать врача.

Мясников напомнил, что штамм «омикрон» обладает повышенной заразностью и легко распространяется. Это означает, что из-за него переболеть ковидом могут все в легкой или тяжелой форме. Но вызывать скорую помощь при каждом чихе все же не стоит.

Если есть температура, но нет остальных симптомов в виде одышки, то лучше принять парацетамол. Но не более трех граммов в сутки. При сильном насморке лучше всего промыть нос солевыми растворами. Сосудосуживающие капли помогают, но вызывают привыкание. Больше пяти дней пользоваться ими нельзя.

При першении в горле лучше выбрать качественное полоскание. Главное, не принимать антибиотики — против вируса они бессильны. Также без назначения врача не нужно налегать на стероидные гормоны и кроворазжижающие препараты. Назначить эти лекарства могут только медицинские специалисты.