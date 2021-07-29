Мясников назвал продукты, которые способствуют образованию камней в почках

Существует несколько продуктов, которые способны производить камни в почках. Среди них — грейпфрутовый сок. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, не следует злоупотреблять едой с высоким содержанием животных жиров, например мясными продуктами, а также поваренной солью и сахаром. Все дело в том, что они способствуют образованию кальциевых камней.

«Грейпфрут, если вы пьете сок из грейпфрута. Прекрасный продукт, но увеличивает склонность к камнеобразованию, как и витамин C в больших дозах», — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт добавил, что в этот список также можно включить шпинат, зелень и орехи. Эти продукты содержат оксалаты, поэтому их следует употреблять умеренными порциями. Помимо этого, камни в почках могут образовываться из-за кальция, который содержится в таблетках.

Ранее Мясников рассказал, что у инфаркта, помимо хорошо известных всем боли в груди и одышки, есть нетипичные предвестники. Это боль в шее или челюсти, спутанность речи и вздутие живота.