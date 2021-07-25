Доктор Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта

Помимо хорошо известных всем боли в груди и одышки, у инфаркта есть нетипичные предвестники. Это боль в шее или челюсти, спутанность речи и вздутие живота. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что подобные проблемы со здоровьем — это не всегда повод вызывать скорую, однако к своему организму стоит прислушиваться.

«Что боль, что одышка, что явные и неявные симптомы требуют одного: мы должны знать, у кого они развиваются. <…> Если вы попали к врачу, ваша смертность — 3-6%, если не попали вовремя, ваша смертность — 33%. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта», — объяснил Мясников.

По его словам, в группе риска по инфаркту находятся мужчины старше 45 лет и женщины старше 50 лет, люди с плохой наследственностью, курильщики, диабетики, гипертоники, люди с ожирением и гиподинамией.

На этой неделе комитет Софеда по социальной политике выступил с предложением расширить список сердечно-сосудистых заболеваний, при которых будут выдавать бесплатные лекарства.