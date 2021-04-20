Врач назвал частую причину смерти в молодом возрасте

Повышенное артериальное давление может стать причиной смерти в молодом возрасте. Оно негативно сказывается на жизненно важных органах человека.

В большей степени повышенное артериальное давление может стать причиной заболеваний мозга, сердца и почек, сообщил радиостанции «Говорит Москва» заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов.

Гипертония может плохо отразиться на умственных способностях человека, а также привести к хронической сердечной недостаточности.

Иванов отметил, что первые признаки гипертонической болезни могут проявляться в раннем возрасте. С ней нужно бороться сразу же после появления первых симптомов. Нужно исключить из рациона вредные продукты.

Ранее британские эксперты назвали продукты, которые противопоказаны гипертоникам. С повышенным артериальным давлением стоит исключить из рациона продукты, содержащие много соли, например, вяленое мясо, колбаса и мясные деликатесы, а также хлеб, булочки и различные бутерброды.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявлял, что гипертоническая болезнь может привести к инфаркту или инсульту, а также повышает риск появления сосудистой деменции и болезни Альцгеймера.