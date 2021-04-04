Мясников назвал основные показания к вакцинации от ковида

Прививка от коронавируса обязательна тем, кто страдает хроническими заболеваниями, а также людям старше 65 лет. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников написал в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, людям из этих категорий прежде всего необходима такая защита.

«От ковида в 99,99% умирают пожилые люди с хроническими болезнями. Им ли бояться боли в месте укола и незначительного повышения температуры?!», написал врач.

Мясников добавил, что эти люди «могут следующую волну просто не пережить». Он объяснил, что вакцинация не вызывает обострения хронических болезней.

«Те редчайшие серьезные осложнения, что бывают, относятся к аллергическим реакциям или неожиданным проявлениям», — пояснил он.

Мясников в заключение напомнил, что ни одна вакцина не является эффективной на 100%. Врач заметил, что у пожилых людей ответная реакция организма может быть слабее. Он рекомендовал соблюдать дополнительные меры защиты от коронавируса. В частности, соблюдение социальной дистанции.

Россиян, которые захотели сделать прививку от коронавируса, стало значительно больше. В весенне-летний сезон это особенно актуально, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Масштабная вакцинация от SARS-CoV-2 началась в России в декабре. С тех пор эпидемическая ситуация в России начала постепенно стабилизироваться. Власти планируют привить более половины населения, чтобы сформировался коллективный иммунитет.