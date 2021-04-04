Популярность вакцинации от ковида в России подскочила перед летом

Россиян, которые захотели сделать прививку от коронавируса, стало значительно больше. В весенне-летний сезон это особенно актуально, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось… Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона», — сказала заместитель председателя правительства в эфире телеканала «Россия 1».

Голикова подчеркнула, что сама уже сделала прививку. По ее словам, это не больно и не страшно.

Масштабная вакцинация от SARS-CoV-2 началась в России в декабре. С тех пор эпидемическая ситуация в России начала постепенно стабилизироваться. Власти планируют привить более половины населения, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Врач-реаниматолог Александр Островский, что это произойдет через два-три месяца.

За минувшие сутки российские медики выявили 8817 новых случаев COVID-19. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 4 580 894. От ковида умерли 100 374 человека.