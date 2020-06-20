Мясников назвал опасные симптомы при головной боли

Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами. Это может быть ухудшение зрения, онемение конечностей, провисание носогубной складки.

«Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов», — отметил Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам Мясникова, нужно срочно обращаться за медицинской помощью, если боль усиливается при изменении положения тела или кашле или если после приступов появляются проблемы со зрением, может провисать носогубная складка, конечности немеют.

Эти симптомы могут свидетельствовать о повышенном внутричерепном давлении в результате опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы.

В остальных случаях волноваться из-за головной боли не стоит. По мнению Мясникова, голова может болеть из-за усталости, недостатка сна или неправильного положения головы. В той или иной мере она бывает у всех.