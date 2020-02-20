Ученые выяснили, как избавиться от головной боли после сотрясения мозга

По данным информагентства, исследователи нашли препарат, который блокирует пептид, который есть в мозге человека, страдающего мигренью. Оказалось, что риск появления болевых симптомов снижается, если ввести препарат сразу же после травмы. Отмечается, что сначала опыт проводился на мышах, для людей же дозировка уже подбирается.