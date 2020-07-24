Мясников дал простой способ страдающим бессонницей

Российский врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал простой способ избавиться от бессонницы. Он особенно понравится сладкоежкам.

«Если вы не можете заснуть — съешьте конфетку. Любую!» — написал Мясников в своем Telegram-канале.

По его словам, немного сладкого поможет и тем, кто к нему равнодушен.

Медики также дали советы тем, чей сон чувствителен к температурным перепадам. Легко заснуть можно и без лекарств, достаточно выпить некоторые напитки, которые вызовут сонливость. В теплом молоке содержится аминокислота триптофан, которая отвечает за естественный сон, ромашковый чай успокаивает, а вишневый сок содержит гормон сна — мелатонин.

Ранее ученые выявили, что недостаток сна вызывает необратимые нарушения в костной ткани, а также повышение вероятности переломов. Для этого достаточно недосыпать три недели.