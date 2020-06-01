Распространения коронавируса нового типа в России постепенно идет на спад, ситуация в стране стабилизируется. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Такое заявление он сделал во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в целом по стране остается стабильной, по оценкам экспертов, распространение вируса постепенно идет на спад, цифры дают основания для осторожного оптимизма Михаил Мишустин.

Премьер-Министр России отметил, что на протяжении недели прирост заболеваемости по стране не превышает 2,3% за сутки. При этом в нескольких регионах России он держится на отметке ниже 2%.

Ранее стало известно об успешном результате, который демонстрирует российский препарат против коронавируса «Фавипиравир». Он известен под торговой маркой «Авифавир». По результатам наблюдений, это лекарство в два раза сокращает период средней продолжительности COVID-19 у пациента. Речь идет не только о сроке болезни в целом, но и о времени, на протяжении которого у зараженного длится высокая температура. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что у 65% пациентов после приема «Фавипиравира» коронавирус пропал уже на четвертый день.

За последние сутки в России зафиксировали 9035 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране выявили 414 878 пациентов с COVID-19. Из них 175 877 человек поправились, а 4855 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались.