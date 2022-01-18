Голикова: карантин для заболевших СОVID-19 в России сократили до семи дней

Срок карантина для заболевших коронавирусной инфекцией в России сокращен до семи дней. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, ее слова привело РИА «Новости».

Ранее срок самоизоляции составлял две недели.

Голикова добавила, что по состоянию на 18 января в России 60% заболеваний приходятся на штамм «дельта», а 40% — на вариант «омикрон». Всего рост заболеваемости наблюдается в 67 регионах, сказала она.

Вариант «омикрон» зафиксирован 1682 раза в 67 регионах страны, также отмечен рост заражений этим вариантом среди детей. Общее число стационарных больных снизилось на 4,6%. Развернуто 158,6 тысячи коек, занято 69%.

Вице-премьер отметила, что в России достигнуто 63,9% коллективного иммунитета.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал «360», что на пике новой вспышки СОVID-19 могут заболевать по 100 тысяч человек в сутки.