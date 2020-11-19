Минздрав выступил против вывода абортов из системы ОМС

Министерство здравоохранения России выступило против инициативы о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования и создании учреждений для проведения таких процедур вне рамок системы здравоохранения. Такую идею ранее предложил главный внештатный специалист Минздрава Олег Аполихин.

«Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством», — передает ТАСС слова представителя ведомства.

Тем не менее в министерстве отметили, что с 2012 года у них реализуется программа по профилактике абортов. В женских консультациях увеличивают вакантные места для психологов, открываются кабинеты и центры медикосоциальной помощи беременным женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

По данным ведомства, эта программа дает хорошие результаты. Благодаря ей в прошлом году число абортов по желанию женщины снизилось на 11%, а за пять лет — на 41%.

В конце октября уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что рождаемость в России за последние пять лет снизилась более чем на 20%.