Минздрав выступил против вывода абортов из системы ОМС
«Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством», — передает ТАСС слова представителя ведомства.
Тем не менее в министерстве отметили, что с 2012 года у них реализуется программа по профилактике абортов. В женских консультациях увеличивают вакантные места для психологов, открываются кабинеты и центры медикосоциальной помощи беременным женщинам, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
По данным ведомства, эта программа дает хорошие результаты. Благодаря ей в прошлом году число абортов по желанию женщины снизилось на 11%, а за пять лет — на 41%.
В конце октября уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что рождаемость в России за последние пять лет снизилась более чем на 20%.