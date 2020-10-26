Кузнецова рассказала, насколько снизилась рождаемость в России

За последние пять лет в России снизилась рождаемость более чем на 20%. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

За последние пять лет число родившихся детей снизилось на 23,7%. Это мы с вами констатируем из года в год Анна Кузнецова.

При этом наблюдается снижение коэффициента рождаемости — это число рождений на одну женщину, передает РИА «Новости». Три года назад он был 1,62, а в текущем — 1,5. В то же время наблюдается снижение количества абортов, пишет «Газета.ru».

По информации НСН, численность населения России к 2024 году может уменьшиться на 1,2 миллиона человек. Это прогноз новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. При этом к концу года численность населения страны может уменьшиться на 352,5 тысячи человек. Прогноза на 2025–2029 годы в плане нет, но в 2030-м ожидается прирост на 10 тысяч.

Замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова 20 октября заявила, что ведомство планирует скорректировать суммарный коэффициент рождаемости в 2020 году, передает газета «Известия».