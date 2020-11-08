Минздрав ввел новые правила лечения COVID-19 на дому

Документ вносит поправки в действующий регламент лечения COVID-19 в амбулаторных условиях.

Теперь пациенты с положительным результатом теста на коронавирус имеют право лечиться дома, если они живут в отдельной комнате и обещают соблюдать все предписания медика. В больницу направят граждан, которые живут в общежитиях и коммуналках, в квартирах совместно с пожилыми людьми или лицами с хроническими заболеваниями.

Согласно нововведению, врачи также обязаны сообщать надомным пациентам, что при ухудшении самочувствия они обязаны вызвать медиков. Если заболевший живет с кем-то, врач должен объяснить остальным возможные риски и предложить им на время перебраться в другое помещение.

Кроме того, специалист обязан напомнить квартирантам об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. После этого врач обязуется раздать пациенту и его близким брошюры с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от респираторных инфекций.

А еще Минздрав разрешил переводить пациентов со стационарного лечения на амбулаторное еще до получения отрицательного результата теста на SARS-CoV-2, отметило информационное агентство «Невские новости».

До нового приказа пациентов отправляли домой на лечение, если их состояние не требовало срочной госпитализации. Причем бытовые условия заболевших не рассматривались.

За последние 24 часа в России выявили 20 498 новых заболевших. Это уже третьи сутки подряд, когда в стране регистрируют свыше 20 тысяч зараженных.