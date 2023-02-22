Здоровье 22 февраля 2023, 04:00 Минздрав утвердил список рецептурных лекарств для продажи в интернете РИА «Новости»

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Министерство здравоохранения России утвердило список рецептурных препаратов, которые будет разрешено продавать в онлайн-аптеках в рамках пилотного проекта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В перечень <…> вошли 904 международных непатентованных наименований, это препараты самых разных терапевтических групп», — рассказали в Минздраве.

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При этом в список не попали лекарства, которые нужно принимать только под наблюдением врача, сильнодействующие, наркотические или психотропные препараты, а также лекарства на основе этилового спирта. Критерии, которые использовали при формировании списка, утвердил кабмин.

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Дистанционная продажа рецептурных лекарств в качестве экспериментального проекта начнется 1 марта лишь в нескольких регионах — в Москве и Подмосковье, а также в Белгородской области.

В ведомстве считают, что возможность покупать препараты в интернете повысит доступность лекарств для россиян.

В 2022 году Роскомнадзор заблокировал более 20 тысяч сайтов, незаконно торгующих лекарственными препаратами. В большинстве случаев там предлагали к продаже незарегистрированные в России лекарства.