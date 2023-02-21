Общество 21 февраля 2023, 04:36 Более 45 тысяч сайтов нелегальных интернет-аптек заблокировали в России «Известия»: РКН за 2022 год закрыл 20,5 тысячи незаконно торгующих лекарствами сайтов freepik

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Роскомнадзор в 2022 году заблокировал около 20,5 тысячи интернет-ресурсов, незаконно торгующих лекарственными препаратами. Всего с 2020 года РКН закрыл более 45 тысяч нелегальных онлайн-аптек, сообщили «Известия» со ссылкой на ведомство.

«Деятельность подавляющего большинства (44,2 тысячи) пресекли по обращению Росздравнадзора: 6,5 тысячи — в 2020 году, 12 тысяч — в 2021-м, 20,5 тысячи — в 2022-м и 4,8 тысячи за полтора месяца нынешнего года», — уточнили в статье.

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В 73% случаев блокировались ресурсы, которые предлагали к продаже незарегистрированные в России препараты. В 13% случаев РКН закрывал сайты, которые продавали рецептурные препараты, в том числе психоактивные, способные вызвать наркотическую зависимость.

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«Еще одна острая проблема — распространение на территории России „аптечной“ наркомании в связи с продажей лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием», — отметили в Росздравнадзоре.

Минздрав России сообщил, что за 2022 год в гражданский оборот ввели около шести миллиардов упаковок лекарств. Эта цифра соответствует сложившимся среднегодовым значениям, отметили в ведомстве.