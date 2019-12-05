Минздрав сообщил о переговорах по лекарствам против муковисцидоза
«По „Фортум“ и „Колистину“ переговоры ведутся, по „Колистину“ сейчас выпуск несколько приостановлен в связи с внесением изменений в регистрационное досье, поэтому мы, конечно, примем все меры к тому, чтобы в максимально короткие сроки такие изменения были внесены, чтобы препарат мог выпускаться на рынок», — пояснила Максимкина. Ее слова привело РИА «Новости».
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В отношении препарата «Селемецин» Максимкина добавила, что у компании-производителя проблем с наличием препарата нет. Однако в его отношении есть нюанс.
«Препарат имеет исключительно госпитальную упаковку, и его нельзя приобрести в розничных аптечных организациях. В то же время дистрибьюторы информируют, что в госпитальном секторе ряда дистрибьюторов эти препараты есть», — добавила Максимкина.
Муковисцидоз — одно из самых распространенных наследственных заболеваний, при котором нарушается работа поджелудочной железы и легких. Ранее сообщалось что в России перестали закупать оригинальные препараты, а дженерики вызывают ряд нежелательных и опасных побочных эффектов. Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила провести проверку ситуации.