Минздрав России запланировал диспансеризацию детей на новых территориях | 360°

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Минздрав России запланировал диспансеризацию детей на новых территориях

Минздрав России: укрепление здоровья детей на новых территориях является важной задачей

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Минздрав России проведет профилактические осмотры детей на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав РФ по результатам референдумов, заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. Соответствующее поручение о диспансеризации несовершеннолетних было дано главой государства Владимиром Путиным, написал «Интерфакс».

«Сохранение и укрепление здоровья детей, профилактика развития хронических заболеваний является сегодня одной из важнейших задач», — подчеркнул Кузнецов.

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Детей на новых территориях осмотрят педиатры. Затем специалисты дадут рекомендации, а при необходимости окажут медицинскую помощь.

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Президент России 5 октября поручил профильным ведомствам провести массовую диспансеризацию детей на присоединенных территориях. Кроме того, Путин распорядился продумать возможность организации отдыха для несовершеннолетних на осенних каникулах.

Ранее российский лидер сообщил об изменении в Конституции страны и приказал обнародовать его текст с поправками. Теперь в РФ стало 89 субъектов благодаря присоединению четырех новых регионов.

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