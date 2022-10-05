Путин приказал обнародовать обновленный текст Конституции России | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 18:14 Поделиться Telegram

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Viber Путин приказал обнародовать обновленный текст Конституции России Путин указал опубликовать новый текст Конституции России после расширения территорий РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании обновленного текста Конституции страны. Его разместили на сайте официального портала правовой информации.

Изменения связаны с расширением территорий государства. Это произошло после включения в состав России четырех новых субъектов — республик Донбасса, а также ряда территорий Украины.

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В связи с этим в Конституции России необходимо изменить текст части первой статьи 65.

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Текущее количество субъектов России достигло отметки в 89 регионов.

С 5 октября в состав страны вошли следующие территории: Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области Украины. Кроме того, к одному из регионов добавили два округа Николаевской области. Александровский и Снигиревский.

Согласно обновленной карте России — ее опубликовало РИА «Новости» — у Украины больше нет прямого сообщения с Крымским полуостровом и Керченским заливом.

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