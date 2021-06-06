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    06 июня 2021, 08:45

    Минздрав РФ предупредил о «молниеносном» развитии коронавируса

    Анастасия Калинина

    У ряда пациентов, заразившихся коронавирусом, течение болезни развивается молниеносно. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Минздрав РФ предупредил о «молниеносном» развитии коронавируса

    «У ряда пациентов сейчас инфекция развивается молниеносно, быстро очень прогрессирование идет. От легкого до среднетяжелого может поменяться состояние в течение суток», — передал ТАСС его слова.

    Министр добавил, что этот фактор также должен стать весомым аргументом для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса. Ранее он сообщил, что менее 1% привитых людей заражаются новым вирусом. При этом зачастую заболевание проходит в легкой форме.

    Глава министерства напомнил, что коронавирус чаще атакует пациентов, имеющих хронические неинфекционные болезни или заболевания, связанные с подавлением иммунитета. Чем больше людей сплотилось и провакцинировалось, тем для всех жителей страны риски становятся минимальными, отметил Михаил Мурашко. По последним данным, в России привились более 10 миллионов человек.