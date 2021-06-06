Минздрав РФ предупредил о «молниеносном» развитии коронавируса

У ряда пациентов, заразившихся коронавирусом, течение болезни развивается молниеносно. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У ряда пациентов сейчас инфекция развивается молниеносно, быстро очень прогрессирование идет. От легкого до среднетяжелого может поменяться состояние в течение суток», — передал ТАСС его слова.

Министр добавил, что этот фактор также должен стать весомым аргументом для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса. Ранее он сообщил, что менее 1% привитых людей заражаются новым вирусом. При этом зачастую заболевание проходит в легкой форме.

Глава министерства напомнил, что коронавирус чаще атакует пациентов, имеющих хронические неинфекционные болезни или заболевания, связанные с подавлением иммунитета. Чем больше людей сплотилось и провакцинировалось, тем для всех жителей страны риски становятся минимальными, отметил Михаил Мурашко. По последним данным, в России привились более 10 миллионов человек.