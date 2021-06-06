Глава Минздрава: менее 1% заболевают COVID-19 после прививки

Менее 1% привитых людей заражаются коронавирусом. При этом зачастую заболевание проходит в легкой форме, заявил ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Стопроцентной защиты нет, конечно, ни у одной вакцины», — сказал он.

У тех, кто прошел вакцинацию и «на том или ином этапе столкнулся с коронавирусной инфекцией», заболеваемость ниже 0,8%.

«Это очень низкая цифра, значительно меньше, чем если вы возьмете пациентов, заболевших без вакцинации», — сказал глава Минздрава.

Коронавирусная инфекция чаще атакует пациентов, имеющих хронические неинфекционные болезни или заболевания, связанные с подавлением иммунитета, добавил собеседник агентства.

«Мы всегда оцениваем риски. У вакцинированных пациентов они минимальны. Поэтому мы говорим о коллективной ответственности — чем больше нас сплотилось и провакцинировалось, тем для всех людей риски становятся минимальными», — подчеркнул Мурашко.

Ранее организаторы «Нашествия» потребовали от посетителей музыкального фестиваля сделать прививку от коронавируса или предоставить отрицательный ПЦР-тест.