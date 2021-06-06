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    06 июня 2021, 03:34

    Глава Минздрава: менее 1% заболевают COVID-19 после прививки

    Кирилл Фролов

    Менее 1% привитых людей заражаются коронавирусом. При этом зачастую заболевание проходит в легкой форме, заявил ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Глава Минздрава: менее 1% заболевают COVID-19 после прививки

    «Стопроцентной защиты нет, конечно, ни у одной вакцины», — сказал он.

    У тех, кто прошел вакцинацию и «на том или ином этапе столкнулся с коронавирусной инфекцией», заболеваемость ниже 0,8%.

    «Это очень низкая цифра, значительно меньше, чем если вы возьмете пациентов, заболевших без вакцинации», — сказал глава Минздрава.

    Коронавирусная инфекция чаще атакует пациентов, имеющих хронические неинфекционные болезни или заболевания, связанные с подавлением иммунитета, добавил собеседник агентства.

    «Мы всегда оцениваем риски. У вакцинированных пациентов они минимальны. Поэтому мы говорим о коллективной ответственности — чем больше нас сплотилось и провакцинировалось, тем для всех людей риски становятся минимальными», — подчеркнул Мурашко.

    Ранее организаторы «Нашествия» потребовали от посетителей музыкального фестиваля сделать прививку от коронавируса или предоставить отрицательный ПЦР-тест.