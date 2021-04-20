Минздрав решил внести две прививки в календарь профилактики

В Минздраве РФ предложили прививать от гемофильной инфекции всех детей, а не только из групп риска. Также ведомство выступило с инициативой включить вакцинацию от лихорадки Эбола в российский календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям.

«Новеллами календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям является включение в него вакцинации против лихорадки Эбола лиц, выезжающих за пределы РФ в энзоотичные по лихорадке Эбола страны лиц, работающих с живыми культурами возбудителя лихорадки Эбола», — передал RT текст пояснительной записки.

Кроме того, в календарь прививок по эпидемическим показаниям предложено включить вакцинацию против коклюша контактных лиц из очагов заболевания, которые ранее не болели, не прививались и не имели сведения о профилактических прививках против коклюша.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев накануне сообщил, что жителям нужно разъяснять пользу и важность вакцинации от коронавируса. По его словам, регион должен быть в числе лидеров по вакцинации, потому что он густонаселенный. Это означает, что при росте случаев область подвергается значительному риску.