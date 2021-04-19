Воробьев объяснил, почему жителям Подмосковья важно сделать прививку от коронавируса

Жителям Московской области нужно разъяснять пользу и важность вакцинации от коронавируса. Об этом в ходе совещания с зампредами заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Выявленные случаи говорят о том, что нам нужно быть очень и очень внимательными. Понятно, что лето, понятно, что многие переболели. Но наша задача в рамках федеральной программы, в рамках безопасности жителей — активно разъяснять пользу и важность вакцинации», — подчеркнул глава региона.

Воробьев сообщил, что на прошлой неделе изучил ряд отчетов по вакцинации. Он указал, что эта работа дает наиболее заметный результат там, где она проводится совместно с врачами, где работникам и жителям подробно объясняют все нюансы. Губернатор призвал отраслевиков и руководителей по-прежнему заниматься этим вопросом персонально.

«Мы должны быть в числе лидеров по вакцинации, потому что наш регион густонаселенный. Плотность высокая. И очевидно, что в случае роста случаев мы подвергаемся значительному риску», — отметил Воробьев.

Прививку от коронавируса в Московской области сделали уже более 700 тысяч человек. Об этом ранее сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.