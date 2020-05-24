Минздрав рассказал, когда остановится пандемия коронавируса

Пандемия коронавируса прекратит распространяться только в том случае, когда у 95% населения появится иммунитет. Такой уровень может обеспечить только вакцинация.

Об этом «Парламентской газете» рассказал главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико. Он подчеркнул, что при инфекции, которая распространяется воздушно-капельным путем, вакцинация является единственным средством, которое может ее остановить. При этом вакцину должны получить практически все.

ВОЗ ориентирует на 95% охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц Николай Брико.

Главный эпидемиолог рассказал, что говорить о снятии всех ограничений в России можно будет только после того, как иммунитет к новой коронавирусной инфекции появится у 60–70% россиян. По данным исследования на антитела, которое проводилось в Москве, из более чем 50 тысяч человек иммунитет обнаружили только у 12,5%. Этот показатель указывает на то, что защищена только маленькая часть населения, а значит, инфекция может распространяться и дальше. Поэтому очень важно сейчас сохранять самоизоляцию и другие строгие ограничения, чтобы не допустить повторной вспышки COVID-19.

При этом Брико подчеркнул, что показателя 60–70% россиян, у которых присутствует иммунитет к коронавирусу, можно добиться только вакциной. Нельзя ждать, пока защита к инфекции появится у них естественным путем — в таком случае будет слишком много жертв среди населения страны.

По информации на 24 мая, в России выявили 344 481 случай заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране умер 3541 пациент, еще 113 299 зараженных выздоровели. Ранее стало известно, когда завершатся клинические испытания российского препарата для лечения COVID-19.