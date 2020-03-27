Минздрав призвал сократить контакты с окружающими на длинных выходных

Нерабочая неделя нужна для того, чтобы свести к минимуму все контакты между людьми и не дать распространиться коронавирусу. В эти дни не стоит встречаться с друзьями и пожилыми людьми, а также устраивать пикники. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Такое заявление он сделал в эфире kp.ru

В первую очередь, неделя дается для того, чтобы минимизировать контакты, поскольку основной путь передачи — это воздушно-капельный, то есть как раз общение. В этой ситуации оно точно не добавит здоровья, поэтому мы идем по пути именно... разрыва общения, где мы собираемся в группы, где проводим совместно время Михаил Мурашко.

Мурашко подчеркнул, что в это время стоит отказаться от поездок на природу компанией, а также от встреч с друзьями и родственниками. Молодежи временно стоит прекратить контактировать с пожилыми людьми — лучше звонить им или общаться в соцсетях.

Глава Минздрава призвал на выходной неделе не забывать о физической нагрузке, но относится к ней разумно. Он также напомнил о пользе русской бани, но призвал не обливаться холодной водой — чтобы не заболеть.

Мурашко предложил молодежи провести выходную за самообразованием и творчеством. Он предположил, что именно сейчас у кого-нибудь проявится настоящий талант в написании стихов или прозы, либо проснется вдохновение для создания новой музыки.

Во время своего обращения президент Владимир Путин объявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет выходной для россиян. Такую меру правительство приняло, чтобы остановить распространение коронавируса в стране.