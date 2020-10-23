Минздрав призвал россиян не употреблять антибиотики для профилактики COVID-19
«Любые антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус. Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию», — передает РИА «Новости» слова главного внештатного микробиолога Минздрава России профессора Романа Козлова.
Он также отметил, что сейчас в российских аптеках повышен спрос на антибиотики. Поэтому призвал не принимать такие препараты без назначения врача. Козлов также обратился к фармацевтам и провизорам с просьбой не продавать антибиотики без рецептов.
По мнению профессора, если антибиотики использовать просто так, то микроорганизмы, которые обитают во рту и в кишечнике, станут устойчивыми к другим заболеваниям. Тогда врачам будет очень сложно вылечить возможные бактериальные осложнения.
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