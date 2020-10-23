Минздрав призвал россиян не употреблять антибиотики для профилактики COVID-19

В Министерстве здравоохранения РФ попросили россиян не принимать антибиотики для профилактики COVID-19. Из-за этого потом будет сложно вылечить другие болезни.

«Любые антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус. Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию», — передает РИА «Новости» слова главного внештатного микробиолога Минздрава России профессора Романа Козлова.

Он также отметил, что сейчас в российских аптеках повышен спрос на антибиотики. Поэтому призвал не принимать такие препараты без назначения врача. Козлов также обратился к фармацевтам и провизорам с просьбой не продавать антибиотики без рецептов.

По мнению профессора, если антибиотики использовать просто так, то микроорганизмы, которые обитают во рту и в кишечнике, станут устойчивыми к другим заболеваниям. Тогда врачам будет очень сложно вылечить возможные бактериальные осложнения.

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