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    23 октября 2020, 08:40

    Минздрав призвал россиян не употреблять антибиотики для профилактики COVID-19

    Анастасия Калинина

    В Министерстве здравоохранения РФ попросили россиян не принимать антибиотики для профилактики COVID-19. Из-за этого потом будет сложно вылечить другие болезни.
    Минздрав призвал россиян не употреблять антибиотики для профилактики COVID-19

    «Любые антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус. Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию», — передает РИА «Новости» слова главного внештатного микробиолога Минздрава России профессора Романа Козлова.

    Он также отметил, что сейчас в российских аптеках повышен спрос на антибиотики. Поэтому призвал не принимать такие препараты без назначения врача. Козлов также обратился к фармацевтам и провизорам с просьбой не продавать антибиотики без рецептов.

    По мнению профессора, если антибиотики использовать просто так, то микроорганизмы, которые обитают во рту и в кишечнике, станут устойчивыми к другим заболеваниям. Тогда врачам будет очень сложно вылечить возможные бактериальные осложнения.

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