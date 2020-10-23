Названа эффективность зимних перчаток для защиты от коронавируса

Риск подхватить коронавирус в транспорте снизится при ношении зимних перчаток. В то же время эффективность контактного заражения COVID-19 специалистам не совсем понятна.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заметил в беседе с РИА «Новости», что матерчатые или «простые зимние перчатки» будут служить дополнительной защитой от вируса.

«Перчатки не работают, если в них чесать нос», — обратил внимание вирусолог.

Передача коронавируса через поверхности, по мнению Лукашева, пока непонятна, а роль перчаток оценить сейчас довольно трудно.

«По крайней мере я совершенно точно не вижу причины как-то на уровне закона форсировать их использование», — заключил эксперт.

Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов ранее назвал перчатки и кожные антисептики при правильном использовании одинаково эффективными для профилактики инфекций. Матерчатые перчатки, наоборот, могут оказаться дополнительным риском. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко оспорил неэффективность перчаток во время пандемии.