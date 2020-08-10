Минздрав предупредил о заражении коронавирусом через кальян

Коронавирус активно может распространяться через колбы кальяна. Риск заразиться достаточно высок в кафе и ресторанах. Об этом рассказали в Минздраве.

«Кальян является популярным видом отдыха во время отпуска. Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе большое количество опасностей, и в первую очередь речь идет о COVID-19», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам главы Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян, плохая обработка колб кальяна может нести риски распространения не только коронавируса. Это и туберкулез, и холера, а также другие опасные заболевания.

Во многих российских городах после открытия ресторанов разрешили и употребление кальяна, но не везде. К примеру, в Подмосковье этот запрет действует до 31 августа как минимум.

Ранее Совфед одобрил закон о кальянах и вейпах. После вступления его в силу эти изделия будет запрещено использовать в общественных местах и в коммунальных квартирах.