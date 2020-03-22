СМИ: российские богачи начали скупать аппараты ИВЛ

Простым россиянам во время пандемии коронавируса может не хватить аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Их начали скупать богатеи и устраивать в своих особняках персональные клиники.

Как пишет The Moscow Times со ссылкой на одного из богатых россиян, который пожелал остаться неизвестным. Один такой аппарат стоит около 1,8 миллиона рублей. Чтобы купить его, нужно дождаться своей очереди, а она в нынешних условиях подойдет не раньше, чем через восемь месяцев. Собеседник уже купил один аппарат ИВЛ для себя и членов своей семьи. В его планах приобрести еще два.

По данным издания, в России сейчас есть около 43 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких. В компаниях, которые занимаются продажей медицинского оборудования, заявили, что сейчас их уже нет. Те, что есть, будут использовать лишь в тяжелых случаях.

Признак COVID-19 — это снижение кислорода в артериальной крови. Именно поэтому заболевшим трудно дышать. В этом случае человеку аппарат ИВЛ жизненно необходим. В России сейчас 306 зараженных коронавирусом.