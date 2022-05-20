Минздрав Перу объявил режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы

Правительство Перу объявили режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы. Это превентивная мера, в стране не выявлено случаев заражения. Особый режим начинает действовать с 20 мая, сообщила газета El Comercio со ссылкой на главу Минздрава Хорхе Лопеса Пенью.

«До сих пор у нас нет случаев, но мы принимаем эту меру, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям», — приводит издание слова министра.

Минздрав Перу рассматривает возможность закупки вакцин против обезьяньей оспы, сообщил Пенья.

Заболевание выявлено в ряде европейских стран, в том числе в Великобритании. Это редкое вирусное зоонозное заболевание протекает менее серьезно, чем натуральная оспа, но имеет схожую симптоматику.

Риск завоза в Россию оспы обезьян крайне низкий, специалисты принимают все меры, чтобы это предотвратить. Такое заявление сделали в Роспотребнадзоре.