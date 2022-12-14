Важное 14 декабря 2022, 16:28 Минздрав назвал ситуацию с ковидом в России стабильной Глава Минздрава Мурашко: ситуация с заболеваемостью ковидом в России стабильная РИА «Новости»

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Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал стабильной ситуацию с заболеваемостью ковидом в России. Об этом написал ТАСС.

По словам министра, более чем у половины жителей, которые приходят за медпомощью, — ОРВИ и грипп. Более 20% заболевших — дети школьного возраста, еще 18% — дошкольники.

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Тем не менее, для пациентов с ковидом развернули почти 20 тысяч больничных коек.

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По данным Роспотребнадзора, Россия сейчас находится всего лишь на 106-м месте в мире по заболеваемости COVID-19, причем количество зараженных сейчас в пять раз меньше, чем в это же время прошлого года. При этом эпидситуация все равно «вызывает определенную настороженность», подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Президент Владимир Путин поручил продолжать вакцинацию жителей от гриппа, хотя прививочная кампания уже завершилась. Глава государства пояснил, что в России долгая зима, начало весны часто холодное, поэтому жителям необходимо укреплять иммунитет, чтобы справляться с болезнями. Сам Путин уже вакцинировался от гриппа по совету главы Роспотребнадзора Анны Поповой.