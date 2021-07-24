Минздрав назвал показания к постоянному медотводу от вакцинации

Прививку от коронавируса нельзя делать при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях и в период грудного вскармливания. Временный медотвод положен при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях и обострении хронических болезней. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на методические рекомендации Минздрава России.

«К противопоказаниям, на основании которых может быть оформлен постоянный медицинский отвод от вакцинации любыми зарегистрированными на территории РФ вакцинами, <…> относятся гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, <…> тяжелые аллергические реакции в анамнезе, период грудного вскармливания», — говорится в методичке.

В Минздраве отметили, что временный медотвод оформляют на две-четыре недели, а после выздоровления или ремиссии прививку можно сделать без опасений навредить себе. По данным ведомства, беременность не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса.

За прошедшие сутки в России от ковида умерли 799 человек. Этот показатель повторил рекорд смертности за все время пандемии. Всего от последствий заражения SARS-CoV-2 скончались 153 095 заболевших.