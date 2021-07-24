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    24 июля 2021, 12:46

    Минздрав назвал показания к постоянному медотводу от вакцинации

    Андрей Иванов

    Прививку от коронавируса нельзя делать при гиперчувствительности к компонентам вакцины, тяжелых аллергических реакциях и в период грудного вскармливания. Временный медотвод положен при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях и обострении хронических болезней. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на методические рекомендации Минздрава России.

    Минздрав назвал показания к постоянному медотводу от вакцинации

    «К противопоказаниям, на основании которых может быть оформлен постоянный медицинский отвод от вакцинации любыми зарегистрированными на территории РФ вакцинами, <…> относятся гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, <…> тяжелые аллергические реакции в анамнезе, период грудного вскармливания», — говорится в методичке.

    В Минздраве отметили, что временный медотвод оформляют на две-четыре недели, а после выздоровления или ремиссии прививку можно сделать без опасений навредить себе. По данным ведомства, беременность не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса.

    За прошедшие сутки в России от ковида умерли 799 человек. Этот показатель повторил рекорд смертности за все время пандемии. Всего от последствий заражения SARS-CoV-2 скончались 153 095 заболевших.