Минздрав назвал главный признак алкоголизма

Главным признаком зависимости от алкоголя является даже не частая выпивка, а скорее упорное отрицание самого факта тяги к спиртному. Такое мнение в интервью для радиостанции «Говорит Москва» выразил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Он отметил, что обычно именно алкоголикам свойственно заверять, что они совершенно не зависимы, им просто нравится пить. Признавать тот факт, что им очень нужна помощь грамотного специалиста, такие люди категорически не хотят.

Салагай отметил, что Россия не является самой пьющей страной в мире. Потребление алкоголя среди россиян постепенно снижается. Если рассмотреть 2014–2017 годы, то уровень покупки алкогольных напитков вообще был одним из самых низких в Европе.

Алкоголизм — это хроническое психическое заболевание, которое определяется пристрастием к спиртным напиткам, от которых возникает зависимость. Человек теряет контроль над тем, сколько он пьет, и отравляет свой организм. Дозы спиртного постоянно растут, и это приводит к поражениям органов и провалам в памяти.

Патриарх Всея Руси Кирилл отметил, что именно в пандемию добродетель трезвения особенно важна. Многие люди чувствуют себя неуверенными, слабыми, кто-то болеет, кто-то страдает от одиночества. В это время не стоит туманить сознание спиртным, только трезвая голова поможет избавляться от греховных мыслей.