Патриарх Кирилл сказал, что в пандемию особенно важна добродетель трезвения

Добродетель трезвения и способность избегать необдуманных действий особенно важны в период пандемии, когда многие напуганы, страдают от неуверенности в завтрашнем дне. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Свои слова он приурочил к Всероссийскому дню трезвости — он отмечается 11 сентября. Патриарх сказал, что во время пандемии не злоупотреблять алкоголем особенно важно. Многие люди переживают болезни, плохое состояние, недомогание. У некоторых возникли трудности с деньгами, кто-то может чувствовать себя одиноко.

Патриарх отметил, что не стоит справляться с неуверенностью с помощью алкоголя, даже если кажется, что он расслабит. Спиртные напитки на самом деле не борются со страхом, но приносят вред.

Патриарх Кирилл отметил, что «именно добродетель трезвения, то есть духовного бодрствования, позволяет человеку распознавать и пресекать греховные мысли.

Всероссийский день трезвости стал федеральным праздником в 2014 году. В советское время эта дата никак не отмечалась, хотя в первый раз об этом дне заговорили еще в начале прошлого века. Также 11 сентября проходит православный праздник — день Усекновения главы святого Иоанна Предтечи.