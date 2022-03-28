Минздрав начал сбор данных по лекарствам, которые не выпускают в РФ

Министерство здравоохранения РФ начало сбор данных по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах. Также ведомство обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты аналогов препаратов с регионами. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на письмо, направленное в регионы клиническим фармакологом Минздрава Владимиром Петровым.

Как стало известно изданию, работа проводится по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, чтобы регионы в случае нарушений логистики и иных сложностей заранее знали, чем временно заменить лекарства. При этом все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику, в ведомстве не видят дефицита по каким-либо группам лекарственных средств.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении положения о введении реестра единственных поставщиков лекарств, которые не имеют аналогов в РФ, но при условии, что они не представляют страны, которые ввели санкции против России.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что запас лекарств для льготных категорий граждан превышает необходимость на 5,5 месяца.