Минздрав дал добро на участие детей в испытаниях «КовиВака»

Минздрав России разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей. Запись об этом появилась в государственном реестре лекарственных средств, передал RT.

Целью исследования «КовиВака» с участием детей заявлена оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата. Испытания пройдут в детских больницах в нескольких городах, среди которых Пермь, Самара и Петербург.

«КовиВак» стал третьей вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Ключевое отличие «КовиВака» от вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» заключается в том, что в ее основе лежит мертвый вирус. Препарат производства Центра имени Чумакова получил регистрацию в феврале 2021 года, в марте началось промышленное производство, а в июне стартовала третья фаза клинических исследований, окончание которой наметили на декабрь 2022 года. В октябре 2021 года Минздрав также разрешил провести испытания «КовиВака» на людях старше 60 лет.

В декабре в Центре имени Чумакова сообщили о начале испытаний новой комбинированной вакцины от коронавируса и гриппа.