Минздрав Аргентины: одна доза «Спутника V» снижает смертность от ковида до 80%

Медики в Аргентине начали исследование, которое позволит оценить эффективность вакцин от коронавируса при прививках пожилым пациентам. Оказалось, что даже одна доза «Спутника V» значительно снижает смертность при СОVID-19 среди возрастной группы от 60 лет.

Предварительные результаты исследования привел Минздрав страны, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«При использовании только одной дозы „Спутник V“ или AstraZeneca смертность от коронавируса снижается на 70-80%», — подчеркнули специалисты.

В Минздраве добавили, что при введении двух доз указанных вакцин вероятность летального исхода уменьшается более чем на 90%.

Участие в исследовании эффективности вакцины, которые используют в Аргентине на пациентах от 60 лет и старше, приняли более 471 тысячи пожилых людей.

Аргентинское министерство назвала адекватным решение властей страны об отсрочке введения второй дозы вакцины. Это было сделано для того, чтобы обеспечить как можно больше жителей первой прививкой.

Аналогично поступили в Канаде, Великобритании и странах ЕС.