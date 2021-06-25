Протестующие в ЮАР потребовали вакцину «Спутник V»

Сторонники южноафриканской политической партии «Борцы за экономическую свободу» вышли на акцию протеста к зданию Агентства по регулированию медицинских препаратов. Они потребовали выдать одобрение на использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщило издание Independent Online.

Акция под названием «Марш в защиту жизни» продолжается уже несколько часов. Количество участников продолжает расти. В социальных сетях появились фото и видео с места событий.

По предварительным оценкам, на улицы Претории вышли до 500 человек.

Несмотря на заявление организаторов, что участники будут соблюдать санитарные правила, большинство протестующих не соблюдают социальную дистанцию и вышли на улицы без масок.

Лидер партии Джулиус Малема потребовал, чтобы правительство страны прекратило вводить постоянные локдауны, а закупило как можно больше разнообразных вакцин, включая российскую «Спутник V» и китайскую Sinopharm. Оба препарата находятся на рассмотрении государственной комиссии с февраля.

Сейчас в ЮАР действует запрет на проведение массовых акций. Но полиция решила не разгонять протестующих. В ведомстве заявили, что планируют завести уголовное дело на организаторов акции.