Минобороны: военных для испытания вакцины от COVID-19 отбирали среди добровольцев
После обследования к испытаниям допустили офицеров, прапорщиков и военнослужащих из различных подразделений войск РХБ защиты и медучреждений Минобороны РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство.
«Отбор военнослужащих для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе», — подчеркнули в Минобороны.
Участие военнослужащих по контракту в испытаниях вакцины полностью соответствует требованиям законов РФ.
Добровольцы испытают на себе препарат, который специально разработали для профилактики и лечения заболеваний, возникающих из-за новой коронавирусной инфекции.
Разработали вакцину совместными усилиями Минобороны и российских ученых из исследовательского центра имени Гамалеи. Она работает по тому же принципу, что и другие аналогичные противовирусные препараты.