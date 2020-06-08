Военные в России приняли участие в испытаниях вакцины от COVID-19. Видео

Пятьдесят добровольцев из числа военнослужащих по контракту прошли в своих частях обследования и были отобраны для участия в клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Среди них — несколько женщин.

Как сообщил телеканал «Звезда», добровольцы уже прибыли в специальное медицинское учреждение Минобороны России.

«Приказа не было, это было все в добровольном порядке, проведено было собрание, предложили. Да, очень многие хотели, почти что вся часть хотела поехать», — рассказал военнослужащий войск РХБ Защиты Юрий.

Вакцина была совместно разработана российскими учеными из исследовательского центра им. Гамалеи с Министерством обороны РФ.

Созданная с помощью генной инженерии рекомбинантная вакцина работает на тех же принципах, что и другие вакцины от вирусов. Например, Эболы или геморрагической лихорадки.

«Ранее специалистами 48-го института была доказана эффективность и безопасность этого препарата как на крупных лабораторных животных, так и мелких — обезьянах и хомяках», — сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны РФ Сергей Борисевич.

Следующим этапом стали клинические испытания вакцины на организме человека. Их завершение планируется на конец июня.

Препарат Левилимаб компании «Биокад», созданный для лечения осложнений коронавирусной инфекции, будет использоваться для лечения пациентов в тяжелом состоянии и только в больницах.