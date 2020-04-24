Минобороны показало в ролике, как за месяц построили больницу в Одинцове

Больница в подмосковном городе станет одним из двух комплексов, которые строит российское военное ведомство. Помогать в нем будут в том числе коронавирусным больным из Московской области.

Все необходимое оборудование в центре уже наладили. В нем будут томограф, аппараты ИВЛ, УЗИ и эндоскопии, рентген и устройства для анестезиологии. Укомплектован и штат специалистов и медицинского персонала в целом. Строительство клиники закончили на неделю раньше запланированных сроков.

Чтобы подготовить людей к работе с COVID-19, их обучали и повышали медикам квалификацию в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

В Подмосковье на 24 апреля выявили 7889 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицированных стало больше на 611. С начала эпидемии областные врачи помогли 235 пациентам, скончались 66 человек с COVID-19. Всего по России 68 622 подтвержденных случая заболевания.