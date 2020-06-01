Власти Москвы оставят временные госпитали минимум на год

Пять созданных в Москве временных госпиталей для лечения пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, демонтировать не будут. Они продолжат работу еще как минимум год. Эти помещения рассчитаны на 10 тысяч пациентов, 600 из них — реанимационные.

Об этом в эфире программы «Док-ток» Первого канала сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Для перевода стационара в ковидный требуется три недели. А для того, чтобы расконсервировать этот госпиталь хватит одного, двух, максимум трех дней. Все они закреплены за крупными многопрофильными больницами, в которых есть коллективы, которые все это подготовили для себя. Год — это минимум будет стоять, и душа моя спокойна», — приводит ее слова «Интерфакс».

Ракова уточнила, что дополнительный коечный фонд создавался из-за возможного роста эпидемии. Места не понадобились, и теперь их можно законсервировать, чтобы выводить в плановую работу те места, которые сейчас задействованы «под коронавирусную инфекцию». Пусть эпидемия пошла на спад, но резервные койки пока оставят.

«Это опасно выводить коечный фонд, не имея резерва», — добавила Ракова.

Временные госпитали в столице были развернуты в ледовом дворце «Крылатское», на ВДНХ, в Сокольниках, в автомобильном торговом центре «Москва» и в «Экспоцентре» на Красной Пресне.