Временные госпитали в Москве строят круглосуточно около 10 тысяч человек

Ледовый дворец «Крылатское», ВДНХ, «Сокольники» — сейчас эти локации связаны со строительством временных госпиталей для больных COVID-19. Строительство ведется семимильными шагами. В работе задействованы около 10 тысяч человек.

«В мероприятиях по возведению временных госпиталей задействованы около 10 тысяч человек, работы ведутся в круглосуточном режиме и очень высокими темпами. Первый госпиталь на ВДНХ будет готов в течение двух недель», — рассказал в интервью РИА «Новости» вице-мэр Москвы Петр Бирюков.

Строят госпитали те, кто освободился со строек, остановленных на время из-за пандемии. В работу включились и опытные энергетики, тепловики и специалисты из различных направлений, заявил Бирюков.

Новые комплексы решили построить в довесок к тем больницам, которые сейчас принимают зараженных коронавирусом.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в столичных больницах более половины всех пациентов (около 17 000 из 30 000 человек) с подтвержденным COVID-19.