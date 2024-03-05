Здоровье 05 марта 2024, 04:18 Микрохирурги Петербурга 10 часов оперировали ребенка с перемолотой блендером кистью СПбГПМУ: хирурги 10 часов оперировали ребенка, опустившего руку в блендер Freepik

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Микрохирурги Педиатрического университета в Санкт-Петербурге 10 часов оперировали ребенка, который травмировал кисть руки в работающем блендере. Подробности сообщила пресс-служба лечебного заведения при университете.

Десятилетний ребенок опустил руку в кухонный прибор. Это произошло 3 марта в общежитии во Фрунзенском районе. Скорая доставила мальчика в приемное отделение клиники с диагнозом «рубленые раны области левого лучезапястного сустава».

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«Чтобы восстановить нормальную анатомию конечности, потребовалась сложное хирургическое вмешательство. Бригада врачей под руководством детского микрохирурга Антона Волкова провела в операционной более 10 часов», — сообщила пресс-служба университета.

Бригаде хирургов удалось восстановить кровоснабжение поврежденной кисти, сшить нервы и сухожилия. Завотделением микрохирургии Юрий Махин отметил, что операция прошла успешно, но пока рано говорить о перспективах восстановления.

Крупную опухоль с зубами и волосами вырезали хирурги из тела пациентки в Чебоксарах. Опухоль оказалась доброкачественной.