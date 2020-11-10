Микробиолог заявил о неэффективности антибиотиков при коронавирусе

Специалист отметил, что примерно 90% пациентов с коронавирусом получают эти лекарства. По мнению Козлова, в будущем употребление антибиотиков вызовет осложнение в лечении микробных заболеваний.

«Вне всякого сомнения, сложившая ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем», — процитировал микробиолога «ФедералПресс».

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев рассказал, что в будущем году коронавирусная инфекция может стать сезонной, однако четвертой волны заболевания не будет. Опасность ее появления ликвидирует массовая вакцинация.