Михаил Мурашко: россияне почувствовали значимость профессии врача

«Я думаю, что все почувствовали значимость профессии врача и желание быть сопричастными к оказанию медицинской помощи, к тому добру, которое творится руками медицинского персонала», — сказал глава ведомства.

Такой вывод он сделал на основании значительного роста числа желающих освоить профессию врача в российских высших учебных заведениях.

По словам Мурашко, увеличилось число мест для абитуриентов в высшие и средние учебные заведения. В частности, возросло количество приема на обучение по таким специальностям, как медицинская сестра и фельдшер.

Ранее в Минобрнауки сообщали, что количество бюджетных мест для студентов-медиков в 2021 году увеличится на девять тысяч. Это связано с возросшей потребностью в медработниках.

Более 600 выпускников из Подмосковья поступили в медицинские вузы по целевому направлению. После окончания обучения они будут работать в больницах региона.