Будут работать в наших больницах. Более 600 выпускников из Подмосковья поступили в медвузы по целевому направлению
В медицинские вузы в этом году поступили 612 жителей Подмосковья: 432 — по программам специалитета, 180 — ординатуры.
«Привлечение медицинских специалистов в Московской области — одна из наших основных задач. Самое главное, что те студенты, которые отправились на обучение по целевым направлениям, позже вернутся работать в наши медицинские организации», — уточнила Светлана Стригункова.
Она отметила, что самыми популярными направлениям ординатуры у студентов в этом году стали акушерство-гинекология и анестезиология-реаниматология.
Подмосковье активно сотрудничает с ведущими медицинскими образовательными учреждениями страны. Студенты, заключившие целевые договоры, будут учиться в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, МГМСУ имени А. И. Евдокимова, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, Рязанском и Тверском медицинских университетах и других вузах.