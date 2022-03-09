Менее 60 тысяч случаев коронавируса зафиксировали в России впервые с конца января

За сутки в России выявили 58 675 новых случаев COVID-19, сообщили в оперштабе. Это минимальная цифра с 20-х чисел января 2022 года.

За прошедшие 24 часа госпитализировали 3054 человека, данный показатель уменьшился на 20,6% по сравнению с 8 марта. Выздоровели 92 732 человека, скончались — 645, об этом написал RT.

При этом в Москве, которая долгое время находилась на первом месте по количеству заразившихся, выявили 1292 новых случая, в больницу доставили 197 заболевших. Поправились 2667 пациентов, умерли — 59. В Московской области за все время пандемии сделали 16 706 743 теста, уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина не исключила, что «дельта»-штамм может полностью исчезнуть в России. По данным ведомства, доля штамма «омикрон» в последнее время превышает 95%.