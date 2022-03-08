Эксперт Роспотребнадзора допустил полное исчезновение дельта-штамма коронавируса в России

Штамм коронавируса «дельта» может полностью исчезнуть в России. Такое мнение выразил руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

«Теоретически такое возможно, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы уже наблюдали такое развитие событий на примере вытеснения всех предыдущих подлиний коронавируса SARS-CoV-2 геновариантом «дельта». Слова Черкашиной опубликовал ТАСС.

Черкашина отметила, что Роспотребнадзор вновь занялся постоянным мониторингом циркуляции штаммов коронавируса в России. По последним данным, опубликованным на 1 марта, доля штамма «омикрон» в последнее время превышает 95%. При этом предшествовавший ему штамм составляет только ненамного больше четырех процентов.