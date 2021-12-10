Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 55%

Коллективный иммунитет к коронавирусу среди россиян за неделю прибавил сразу два процента и вырос с 53,7 до 55,7%. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что полный цикл вакцинации прошли 67,26 миллиона человек.

«По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла — 67 260 355 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%», — заявила Голикова.

Вице-премьер добавила, что достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80% можно только при условии, если все россияне, не имеющие противопоказаний к препарату, сделают прививку.

Голикова отметила, что эпидемическая ситуация с распространением коронавируса ухудшилась в Карачаево-Черкесии, Адыгее и Чечне. Улучшение зафиксировали в 12 регионах страны: Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, республиках Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Чукотском автономном округе.

За минувшие сутки в стране выявили 30 873 заражения коронавирусом. Умерли 1176 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели после лечения 35 657 человек.