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    10 декабря 2021, 16:00

    Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 55%

    Голикова заявила о росте коллективного иммунитета в России до 55,7%

    Анатолий Минкин

    Коллективный иммунитет к коронавирусу среди россиян за неделю прибавил сразу два процента и вырос с 53,7 до 55,7%. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

    Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 55%

    Она подчеркнула, что полный цикл вакцинации прошли 67,26 миллиона человек.

    «По состоянию на 10 декабря вакцинация первым компонентом проведена 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла — 67 260 355 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 55,7%», — заявила Голикова.

    Вице-премьер добавила, что достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80% можно только при условии, если все россияне, не имеющие противопоказаний к препарату, сделают прививку.

    Голикова отметила, что эпидемическая ситуация с распространением коронавируса ухудшилась в Карачаево-Черкесии, Адыгее и Чечне. Улучшение зафиксировали в 12 регионах страны: Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, республиках Калмыкия, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Чукотском автономном округе.

    За минувшие сутки в стране выявили 30 873 заражения коронавирусом. Умерли 1176 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели после лечения 35 657 человек.